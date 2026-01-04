Marquez e Ducati umiliati da Valentino Rossi | è la mazzata finale
Nel mondo della MotoGP, il confronto tra Marquez, Ducati e Valentino Rossi si avvicina alla sua conclusione. Dopo anni di sfide intense, Rossi conferma ancora la sua supremazia, lasciando le altre contendenti alle spalle. Questa stagione segna un ulteriore capitolo della sua lunga carriera, dimostrando che, nonostante le sfide, il suo talento rimane ineguagliato nel mondo delle corse motociclistiche.
Il confronto più serrato della storia della MotoGP si conclude così assieme al 2025, Rossi è ancora il dominatore assoluto. E’ la rivalità più tesa della storia della MotoGP, forse anche del mondo dei motori stesso. Se soltanto Valentino Rossi non si fosse ritirato un paio di anni fa, è probabile che le sue avventure . 🔗 Leggi su Sportface.it
