Manor Solomon ha esordito con la Fiorentina, contribuendo alla vittoria contro la Cremonese con un assist per il gol di Kean. Il suo debutto ha ricevuto il plauso dei tifosi, eliminando le polemiche sulle sue origini e sottolineando il suo valore in campo. Un’inizio positivo che testimonia il suo impatto sulla squadra e il suo inserimento nel contesto della nuova società.

Manor Solomon ha esordito alla grande con la Fiorentina, fornendo l’assist a Moise Kean per il gol vittoria dei viola sulla Cremonese 1-0. Il calciatore israeliano era stato, nei giorni precedenti, al centro di numerose polemiche per via di alcuni messaggi sui social sul suo Paese e la guerra in corso. Solomon subito decisivo con la Fiorentina. La Gazzetta dello Sport scrive: Probabilmente, dati gli ultimi giorni fiorentini, non poteva immaginarsi un debutto migliore. Manor Solomon ha messo a tacere ogni discorso legato alla sua origine e alla politica, facendo parlare solo il campo. È dal suo destro, infatti, che è partito il cross che ha portato al gol vittoria di Kean. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Solomon ha ricevuto solo applausi dai tifosi della Fiorentina, mettendo a tacere i discorsi politici sulle sue origini

