Serie A arbitri della 19ª giornata | tutte le designazioni ufficiali

Ecco le designazioni ufficiali degli arbitri per la 19ª giornata di Serie A, in programma tra il 6 e l’8 gennaio. L’AIA ha comunicato le assegnazioni, che definiscono le squadre e gli ufficiali di gara coinvolti in questo turno. Un appuntamento importante nel calendario del campionato italiano, che prosegue nel pieno dell’inverno con partite distribuite nei giorni stabiliti.

La macchina della Serie A è pronta a ripartire senza pause. L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali della 19ª giornata, un turno distribuito tra martedì 6 e giovedì 8 gennaio che accompagna il campionato dentro il cuore dell'inverno. Fischietti esperti per i big match, attenzione particolare alle sfide che coinvolgono la zona Europa e la corsa salvezza. Lecce-Roma, tocca a Sacchi. Per Lecce–Roma, in programma martedì alle 18:00, la scelta ricade su Sacchi J.L., con Mokhtar e Cavallina assistenti. Al VAR ci sarà Gariglio, AVAR Chiffi. Una gara delicata, soprattutto per i giallorossi, chiamati a reagire dopo le ultime uscite.

