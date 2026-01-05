Seccardini | Questo gruppo ha davvero qualcosa in più

Seccardini sottolinea come questo gruppo abbia dimostrato un carattere distintivo. Dopo la seconda vittoria esterna consecutiva e la quinta nelle ultime sei partite, l’Atletico Ascoli celebra un momento positivo, condividendo un momento di gratitudine nello spogliatoio. Un risultato che conferma la crescita e la continuità della squadra, meritando attenzione e fiducia per le prossime sfide.

Grande festa nello spogliatoio dell' Atletico Ascoli per un Capodanno posticipato di qualche giorno. La seconda vittoria esterna consecutiva, la quinta totale nelle ultime sei giornate, meritava davvero un bel brindisi benaugurante. In sala stampa in tecnico Simone Seccardini arriva raggiante. Mister Seccardini, una grande vittoria figlia di una prestazione straordinaria? "Ho fatto i complimenti ai miei ragazzi, non abbiamo mai snaturato la nostra proposta, il nostro modo di fare calcio. Forti con e senza palla, limitare L'Aquila che è una cooperativa del gol, non è una cosa da tutti i giorni. Oggi si è alzata l'attenzione, individualmente e di gruppo.

