Soddisfatto a fine gara l’allenatore dell’ Atletico Ascoli Simone Seccardini, dopo la prima vittoria casalinga stagionale, la quarta consecutiva compresa quella in Coppa Italia a Foligno. Mister, finalmente sfatato il tabù Del Duca? "Tabù spazzato via. Ce lo eravamo guadagnato questo palcoscenico, è stato bello tornare alla vittoria. Ci eravamo andati vicino lo scorso anno" Quarto successo consecutivo, c’è da essere soddisfatti? "La squadra che avevamo in mente non è mai stata a disposizione nelle difficoltà, per i vari infortuni. Le sconfitte di settembre erano frutto di episodi, non di prestazioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il post gara. Seccardini: "Il gruppo squadra sta crescendo»