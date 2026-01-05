Se gli editori arrotondano con la formazione

Negli ultimi anni, il settore editoriale italiano ha affrontato una diminuzione delle vendite, con un calo complessivo del mercato e una riduzione delle copie vendute. Questa situazione ha portato gli editori a considerare strategie diverse, come l’investimento nella formazione, per mantenere la qualità e l’offerta ai lettori. È importante analizzare le dinamiche attuali e le possibilità di adattamento per affrontare le sfide del settore in modo sostenibile.

N egli ultimi anni il sistema editoriale italiano sta vivendo una fase di forte pressione. Il mercato della varia ha chiuso il 2024 con un calo dell'1,5% a valore e con 2,4 milioni di copie vendute in meno rispetto all'anno precedente; nei primi mesi del 2025 la contrazione è proseguita, segnando un –3,6% a valore. Parallelamente, i dati sulla lettura mostrano una lenta ma costante erosione: diminuisce il numero dei lettori abituali, cala il tempo medio dedicato ai libri e si restringe la quota di chi legge esclusivamente su carta. In questo scenario, i costi di produzione aumentano e la filiera, già fragile, fatica a mantenere margini sostenibili.

