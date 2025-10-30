Salvatore Aranzulla contro Google | Con l’IA si è rotto il patto implicito con gli editori

L’avvento dell’intelligenza artificiale sta cambiando il web e “uccidendo” tutti i siti d’informazione: lo afferma Salvatore Aranzulla, fondatore del sito di informatica più noto d’Italia, che afferma di aver riscontrato un calo del 25% sul suo sito. Intervistato da Fanpage.it, ha spiegato perché il business tra big tech e siti d’informazione non è più sostenibile: “Per anni è esistito un patto implicito tra Google e chi pubblica testi online. Noi offrivamo contenuti gratuiti e Google portava traffico. In cambio si monetizzava con la pubblicità o con i link di affiliazione. Quel meccanismo non regge più”. 🔗 Leggi su Tpi.it

