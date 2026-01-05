Scontro tra un’auto e tre moto a Lallio cinque minorenni in ospedale

Un incidente tra un’auto e tre moto si è verificato a Lallio, coinvolgendo cinque minorenni tra i 16 e i 17 anni. L’incidente è avvenuto domenica 4 gennaio, intorno alle 23, in viale delle Industrie. Fortunatamente, le conseguenze sono state meno gravi del previsto, e tutti i giovani coinvolti sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso.

LO SCHIANTO. Poteva avere conseguenze peggiori l’incidente che ha coinvolto cinque giovani tra i 16 e i 17 anni, in sella alle loro moto, avvenuto intorno alle 23 di domenica 4 gennaio in viale delle Industrie a Lallio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

