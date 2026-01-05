Scontro tra un’auto e tre moto a Lallio cinque minorenni in ospedale

Un incidente tra un’auto e tre moto si è verificato a Lallio, coinvolgendo cinque minorenni tra i 16 e i 17 anni. L’incidente è avvenuto domenica 4 gennaio, intorno alle 23, in viale delle Industrie. Fortunatamente, le conseguenze sono state meno gravi del previsto, e tutti i giovani coinvolti sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso.

LO SCHIANTO. Poteva avere conseguenze peggiori l’incidente che ha coinvolto cinque giovani tra i 16 e i 17 anni, in sella alle loro moto, avvenuto intorno alle 23 di domenica 4 gennaio in viale delle Industrie a Lallio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Scontro tra un’auto e tre moto a Lallio, cinque minorenni in ospedale Leggi anche: Incidente, scontro tra auto e moto: 37enne in ospedale Leggi anche: Scontro tra un'auto e una moto: 17enne finisce in ospedale Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Scontro tra un’auto e tre moto a Lallio, cinque minorenni in ospedale - Poteva avere conseguenze peggiori l’incidente che ha coinvolto cinque giovani tra i 16 e i 17 anni in sella alle loro moto ... ecodibergamo.it

Quartu, scontro auto- scooter: 15enne trasportata in codice rosso al Brotzu x.com

PESCARA. Dieci auto incendiate, è scontro sulla sicurezza Guarda il servizio #incendio #pescara - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.