Federica Brignone torna sugli sci un primo passo verso le Olimpiadi?

AGI - Federica Brignone  è ritornata sugli  sci. A 237 giorni dal grave  infortunio a tibia e perone  del 3 aprile scorso, la  35enne fuoriclasse  dello  sci alpino italiano  è stata vista questa mattina a Plain Maison nel comprensorio di  Cervinia, in  Valle D’Aosta. Presenti anche il fratello e allenatore di Federica, Davide, l’allenatore Mauro Sbardelotto e il fisioterapista. Per il  ritorno alle competizioni  di Federica, e quindi per pensare alla partecipazione ai  Giochi olimpici di Milano Cortina 2026, tutto dipenderà da come Federica si sentirà all’interno dello  scarpone, da come risponderà la  gamba  e dalla successiva  condizione di forma. 🔗 Leggi su Agi.it

