AGI - Federica Brignone è ritornata sugli sci. A 237 giorni dal grave infortunio a tibia e perone del 3 aprile scorso, la 35enne fuoriclasse dello sci alpino italiano è stata vista questa mattina a Plain Maison nel comprensorio di Cervinia, in Valle D’Aosta. Presenti anche il fratello e allenatore di Federica, Davide, l’allenatore Mauro Sbardelotto e il fisioterapista. Per il ritorno alle competizioni di Federica, e quindi per pensare alla partecipazione ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026, tutto dipenderà da come Federica si sentirà all’interno dello scarpone, da come risponderà la gamba e dalla successiva condizione di forma. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Federica Brignone torna sugli sci, un primo passo verso le Olimpiadi?