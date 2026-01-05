Scatta l' allerta meteo per neve e mare molto mosso | attesi 5 centimetri per l' Epifania
È stata emessa un’allerta meteo gialla per neve e mare molto mosso nel territorio di Ravenna, valida dalla mezzanotte di oggi, 5 gennaio, fino alla mezzanotte di domani, 6 gennaio. Sono previsti fino a 5 centimetri di neve e condizioni di mare agitato. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza durante questo periodo.
Dalla mezzanotte di oggi, lunedì 5 gennaio, alla mezzanotte di domani, martedì 6 gennaio, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 3, gialla per neve. L’allerta è emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna.Per la giornata di martedì. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
