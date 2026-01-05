Sassuolo Juve streaming live e diretta tv | dove vedere il match di Serie A

Per seguire la partita tra Sassuolo e Juventus, valida per la 19esima giornata di Serie A, è possibile scegliere tra la diretta streaming e la visione in tv. Le piattaforme e i canali disponibili offrono diverse opzioni per assistere all’incontro in modo legale e di qualità. Di seguito, i dettagli su come e dove seguire il match in tempo reale.

Sassuolo Juve streaming live e diretta tv: dove vedere il match valido per la 19esima giornata del campionato di Serie A. Il calendario della Serie A non concede soste e si prepara a inaugurare il nuovo anno con un appuntamento di grande fascino. Sassuolo e Juventus incroceranno i guantoni nella giornata di domani, 6 gennaio, in occasione del turno numero 19 del massimo campionato italiano. La sfida, che chiuderà idealmente il girone d’andata, metterà di fronte due realtà con obiettivi opposti ma con la medesima necessità di muovere la classifica dopo l’ultima giornata. Coordinate del match. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sassuolo Juve streaming live e diretta tv: dove vedere il match di Serie A Leggi anche: Juve Udinese diretta tv e streaming live: dove vedere il match di campionato in programma allo Stadium Leggi anche: Juve Sporting Lisbona Primavera streaming live e diretta tv: dove vedere il match in programma domani a Vinovo Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Dove vedere Sassuolo-Juventus in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Serie A | Dove vedere Sassuolo-Juventus; Sassuolo-Juventus: orario e dove vederla in TV e streaming; Juventus - Lecce in Diretta Streaming | IT. Sassuolo-Juventus: orario e dove vederla in TV e streaming - Tutte le informazioni per seguire in diretta la 19ª giornata di Serie A. fantacalcio.it

Sassuolo – Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming - Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming. generationsport.it

Sassuolo-Juventus: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni - La sfida tra Sassuolo e Juventus sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da DAZN tramite l'app per smart tv compatibili oppure utilizzando console di gioco (PlayStation, Xbox), TIMVISION Box o ... msn.com

Pisa-Juventus 0-2: gol e highlights | Serie A

Sassuolo-Juventus, le probabili formazioni #SkySport #SkySerieA #SerieA #SassuoloJuventus #Sassuolo #Juventus x.com

#SerieA | SASSUOLO-JUVENTUS, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE Di seguito la squadra arbitrale per l'incontro che si terrà in terra emiliana. Arbitro: #Zufferli; Assistenti: Tegoni - Rossi C.; Quarto ufficiale: Perri; #VAR: Camplone; AVAR: #Fabbri. - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.