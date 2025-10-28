Juve Udinese diretta tv e streaming live | dove vedere il match di campionato in programma allo Stadium

Juve Udinese, tutte le info sulla partita dell’Allianz Stadium: ecco come seguire la sfida di Serie A in programma domani sera. Una partita per voltare pagina, per provare a scacciare i fantasmi e ripartire. La Juventus, in una settimana turbolenta culminata con l’esonero di Igor Tudor, torna in campo per l’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A. Domani sera, mercoledì 29 ottobre, i bianconeri ospiteranno l’ Udinese all’Allianz Stadium, in una sfida che si preannuncia delicatissima. Alla guida della squadra ci sarà, ad interim, il tecnico della Next Gen Massimo Brambilla, in attesa dell’arrivo del nuovo allenatore (con Luciano Spalletti in pole position). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Udinese diretta tv e streaming live: dove vedere il match di campionato in programma allo Stadium

Contenuti che potrebbero interessarti

Davis, il bomber dell'Udinese sfida la Juve: lo schieri al Fanta? - facebook.com Vai su Facebook

? #JuveUdinese, #Runjaic avverte: "Hanno cambiato allenatore ma restano la seconda squadra più forte" - X Vai su X

Juventus-Udinese dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni - La Juventus affronta l'Udinese nel turno infrasettimanale di Serie A: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming. Riporta goal.com

Juventus – Udinese: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming - Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming. Scrive generationsport.it

Juventus-Udinese: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni - La sfida tra Juventus e Udinese sarà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv sarà necessario scaricare l'app di DAZN su smart tv compatibile o su console di gioco (PlayStation, Xbox), oppure ... Si legge su msn.com