Polemiche dopo lo spettacolo con gli acrobati in piazza San Giustino | Violate le regole di sicurezza

È polemica a Chieti dopo lo spettacolo con gli acrobati, che domenica ha dato il via alle festività natalizie, la cui preparazione avrebbe messo a rischio la sicurezza degli utenti e di piazza San Giustino. A sollevare la questione è Remo Stampone, organizzatore del Theate Magic Summer, evento. 🔗 Leggi su Chietitoday.it