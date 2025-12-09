Polemiche dopo lo spettacolo con gli acrobati in piazza San Giustino | Violate le regole di sicurezza

9 dic 2025

È polemica a Chieti dopo lo spettacolo con gli acrobati, che domenica ha dato il via alle festività natalizie, la cui preparazione avrebbe messo a rischio la sicurezza degli utenti e di piazza San Giustino. A sollevare la questione è Remo Stampone, organizzatore del Theate Magic Summer, evento. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

