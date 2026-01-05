Le recenti piogge intense hanno causato allagamenti in diverse zone di Roma, in particolare nei Regimenti di FI. Tuttavia, tali disagi sono attribuibili principalmente alla carenza di manutenzione delle caditoie e delle infrastrutture idriche. La mancanza di interventi preventivi ha aggravato la situazione, evidenziando l’urgenza di interventi strutturali per migliorare la gestione delle acque piovane e ridurre i rischi di allagamenti futuri.

Le recenti precipitazioni, “sebbene siano state particolarmente intense, non possono in alcun modo giustificare i gravi disagi che la Capitale sta attualmente affrontando: la mancanza di adeguata manutenzione delle caditoie in numerose strade della città ha provocato allagamenti estesi. Anno nuovo, problemi antichi”. Questa è la dichiarazione rilasciata in una nota da Luisa Regimenti, segretario di Forza Italia Roma. “Viale Jonio si è trasformata in un vero e proprio canale di Venezia, mentre una stazione degli autobus situata in via Prenestina è stata allagata; ai Fori Imperiali, solo per un miracolo non si sono registrati feriti a causa del crollo di un pino. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: Regimenti (FI), strade allagate per assenza manutenzione, giunta Gultieri unica calamita’

Leggi anche: Manutenzione di strade e piazze, la Giunta dà il via a un intervento da 275mila euro

Leggi anche: Strade, case allagate e persone salvate. Da Trigoria all'Ardeatina, nel IX municipio a Roma è emergenza maltempo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Regione, fondi ai comuni montani per le strade. Due sono quelli della provincia di Frosinone.

FI Roma, 'vandalizzata la nostra sede a Montesacro' - "Un ennesimo atto di vandalismo é stato compiuto da ignoti contro la sede di Forza Italia del Municipio III di via Adamello a Montesacro". ansa.it

Roma, Strade Sicure: la legge che dispiega i militari nelle città compie 17 anni. «Nella Capitale un milione di controlli e oltre 100 siti protetti» - All'inizio c'è chi aveva storto il naso e aveva detto che le città si sarebbero militarizzate, che i mitra spianati e le mimetiche in ... ilmessaggero.it

Luisa Regimenti. . Cari amici di Forza Italia Roma, Siamo giunti alla conclusione di un anno intenso, ricco di impegni e di momenti significativi per la nostra comunità politica. Un anno che ha rafforzato il nostro senso di comunità, nel segno dei valori che da se - facebook.com facebook