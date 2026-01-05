Roma | Regimenti FI strade allagate per assenza manutenzione giunta Gultieri unica calamita’
Le recenti piogge intense hanno causato allagamenti in diverse zone di Roma, in particolare nei Regimenti di FI. Tuttavia, tali disagi sono attribuibili principalmente alla carenza di manutenzione delle caditoie e delle infrastrutture idriche. La mancanza di interventi preventivi ha aggravato la situazione, evidenziando l’urgenza di interventi strutturali per migliorare la gestione delle acque piovane e ridurre i rischi di allagamenti futuri.
Le recenti precipitazioni, “sebbene siano state particolarmente intense, non possono in alcun modo giustificare i gravi disagi che la Capitale sta attualmente affrontando: la mancanza di adeguata manutenzione delle caditoie in numerose strade della città ha provocato allagamenti estesi. Anno nuovo, problemi antichi”. Questa è la dichiarazione rilasciata in una nota da Luisa Regimenti, segretario di Forza Italia Roma. “Viale Jonio si è trasformata in un vero e proprio canale di Venezia, mentre una stazione degli autobus situata in via Prenestina è stata allagata; ai Fori Imperiali, solo per un miracolo non si sono registrati feriti a causa del crollo di un pino. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
