Roma Dovbyk in uscita ma il mercato non si muove

Roma, Dovbyk in uscita ma il mercato resta fermo. L’attaccante ucraino continua a essere considerato in uscita dalla società, tuttavia al momento non ci sono offerte ufficiali o avanzate che possano avviare una trattativa concreta. La situazione rimane quindi in stallo, con il futuro di Dovbyk ancora da definire.

Situazione ferma attorno a Artem Dovbyk. L'attaccante resta in uscita dai piani della Roma, ma al momento non sono arrivate offerte concrete in grado di aprire una trattativa. Il quadro è chiaro: dopo il cambio di guida tecnica, con l'arrivo di Gian Piero Gasperini, il peso di Dovbyk nelle rotazioni offensive si è ridotto. Il club è disponibile ad ascoltare proposte, soprattutto per liberare spazio e risorse in un reparto che necessita di nuovi innesti, ma il mercato non ha ancora dato segnali reali. L'interesse manifestato in passato non si è tradotto in passi ufficiali. Per questo, allo stato attuale, Dovbyk resta a disposizione della squadra, con uno scenario che potrebbe rimanere invariato fino a fine stagione se non emergeranno soluzioni convincenti nelle prossime settimane.

