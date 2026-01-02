Il mercato in uscita del Napoli si sta sviluppando in vista della finestra di gennaio, con l’attenzione rivolta alle eventuali cessioni. La società mantiene un approccio cauto, considerando le restrizioni imposte dalla penalizzazione sul saldo di bilancio. L’obiettivo è gestire la rosa senza compromettere gli obiettivi stagionali, valutando attentamente le opportunità di mercato e le esigenze della squadra.

Il Napoli non ha intenzione di fare follie nel mercato di gennaio, anche a causa della penalizzazione del limite del saldo zero. Per questo motivo, la società azzurra pensa alle uscite e definisce la cessione in prestito di Luca Marianucci alla Cremonese. Marianucci alla Cremonese: operazione ai dettagli. Pagato 9 milioni quest’estate, Marianucci è arrivato dall’Empoli per giocarsi le sue carte nella squadra campione d’Italia. In questa stagione, tuttavia, ha collezionato una sola presenza. Troppo poco per un 21enne in rampa di lancio. Secondo ‘SkySport’, infatti, il giocatore sarebbe ad un passo dal prestito alla Cremonese di Davide Nicola, pronto a dargli spazio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, si muove il mercato in uscita: l’azzurro è a un passo dalla cessione

Calciomercato Napoli, gelo Amorin per Mainoo; Napoli, voci su Carrascal del Flamengo e Goretzka del Bayern Monaco: Barcellona su Juan Jesus; Tonali-Juve sarebbe il crack del mercato. Il Milan cerca Gatti, Chivu vuole l’esterno; Mercato a saldo zero, Napoli con le mani legate: i piani di Manna e ADL – Mattino.

