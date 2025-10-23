Roma controlli antidroga in diversi quartieri | 11 arresti e sequestri di stupefacente

Roma – Oltre seicento grammi di droga sequestrati e undici arresti in un solo giorno. È il bilancio dell’operazione dei Carabinieri contro lo spaccio in vari quartieri della Capitale, da Quarticciolo a Trastevere. Tra i casi più rilevanti, un 24enne bengalese e un 39enne ivoriano fermati a Tor Tre Teste con decine di dosi di crack, un 30enne iracheno arrestato a Tor Bella Monaca con cocaina pronta alla vendita e un romano di 28 anni trovato con quasi mezzo chilo di droga in casa. Fermato anche un 26enne egiziano a piazza Trilussa dopo aver venduto hashish a un turista. Tutti i fermati sono stati portati davanti al magistrato e gli arresti convalidati. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

