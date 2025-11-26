La città del futuro I progetti illustrati all’Urban Center

FOLLONICA Si è svolto negli spazi della Fonderia un consiglio comunale speciale a cui potevano partecipare tutti i cittadini e che era dedicato alla presentazione e spiegazione dei progetti elaborati dal laboratorio urbanistico "Urban Center". La serata si è aperta con un ampio intervento del sindaco Matteo Buoncristiani che ha spiegatocome la sua amministrazione sta pianificando e sviluppando progetti e lavori urbanistici basandosi sul seguente principio: "immaginare e costruire il futuro senza fermarsi al presente". Buoncristiani ha poi sottolineato come per troppo tempo lo spazio pubblico sia stato considerato "un vuoto tra gli edifici" e non un luogo vissuto quotidianamente dai cittadini e quindi l’amministrazione punta a rendere questi spazi vivibili attraverso politiche innovative che mettano al centro le seguenti priorità: applicazione modello di mobilità sostenibile, installazione di infrastrutture verdi, interventi per rendere la città più esteticamente gradevole e una miglior gestione delle acque meteoriche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

