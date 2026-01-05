Rogo a Crans-Montana perché i gestori non sono stati arrestati | cosa dicono polizia e procura

L'inchiesta sul rogo di Capodanno al locale Le Constellation a Crans-Montana si avvicina a una fase importante. Restano però aperte molte domande, in particolare sul motivo per cui i gestori non siano stati arrestati. Polizia e procura continuano le indagini, cercando di chiarire le cause dell’incendio e le eventuali responsabilità.

CRANS-MONTANA. L'inchiesta sul rogo di Capodanno che ha devastato il locale Le Constellation entra in una fase cruciale, mentre resta una domanda che continua a circolare con forza: perché i gestori non sono stati arrestati. A chiarirlo è una nota ufficiale della Polizia cantonale vallese e della procuratrice generale Beatrice Pilloud, che fa il punto sullo stato delle indagini e sulle scelte procedurali adottate finora. Un passaggio tecnico, ma decisivo, che aiuta a capire come si muove la giustizia svizzera davanti a una tragedia che ha segnato profondamente Crans-Montana e l'intero Vallese. Nel frattempo, secondo quanto comunicato dalle autorità, tutte le vittime sono state identificate.

