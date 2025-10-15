Mandato un messaggio chiaro Adesso lavoriamo tutti insieme

Lanazione.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Iacopo Nathan Con 1798 preferenze, tra gli eletti pisani spicca anche Federico Eligi, esponente della lista del presidente Giani “ Casa Riformista “. Eligi, una valutazione sul voto? "La nostra è una proposta per unire i riformisti legati dal presidente, che mette d’accordo tutto quel mondo. Ritrovarci come seconda forza della coalizione a livello regionale è un messaggio chiaro, anche a livello nazionale. Credo che il nostro compito adesso sia quello di lavorare in ottica delle prossime tornate elettorali, come Cascina prima e Pisa poi. Possiamo essere davvero un punto di riferimento un’area ampia di elettori". 🔗 Leggi su Lanazione.it

mandato un messaggio chiaro adesso lavoriamo tutti insieme

© Lanazione.it - "Mandato un messaggio chiaro. Adesso lavoriamo tutti insieme"

Scopri altri approfondimenti

mandato messaggio chiaro adesso"Mandato un messaggio chiaro. Adesso lavoriamo tutti insieme" - di Iacopo Nathan Con 1798 preferenze, tra gli eletti pisani spicca anche Federico Eligi, esponente della lista del presidente Giani ... Secondo lanazione.it

Lord Russell: «Re Carlo ha mandato un chiaro messaggio europeista, e credo abbia sentito l'orgoglio di parlare a Montecitorio» - «Si capiva che re Carlo era molto felice e non tutti i mariti vorrebbero spendere l’anniversario di nozze in visita di stato, in un’occasione formale insomma ma il re si è invece mostrato ... Scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Mandato Messaggio Chiaro Adesso