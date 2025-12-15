Blitz della Dda sulla sacra corona unita misure cautelari anche in provincia di Chieti

© Chietitoday.it - Blitz della Dda sulla sacra corona unita, misure cautelari anche in provincia di Chieti Carabinieri in azione dalla prime luci dell'alba di lunedì 15 dicembre fra la Puglia e il Chietino per eseguire misure cautelari di misure cautelari nei confronti di 14 persone. Al centro delle indagini della Direzione distrettuale antimafia di Lecce le attività criminali del clan della sacra. Chietitoday.it TARANTO | Maxi blitz contro la Sacra Corona Unita: 23 ordini di custodia cautelare Blitz Dda contro la Scu: disposto il carcere per 14, c'è anche Vicientino - Le contestazioni, a vario titolo, riguardano l'associazione mafiosa, episodi di estorsione e usura e droga. brindisireport.it

Blitz della Dda tra Brindisi e Lecce: decapitate le frange mesagnesi e torresi della Scu, 14 in carcere TUTTI I NOMI - Sequestro preventivo inoltre dell'immobile e dell'attività commerciale considerata la base logistica dell’organizzazione mafiosa (il tutto per un valore stimato di 600mila euro) ... lagazzettadelmezzogiorno.it

