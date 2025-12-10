Il procuratore di Caltanissetta | La pista nera per le stragi del ' 92 vale zero

Tgcom24.mediaset.it

Il punto d'arrivo sulle indagini non c'è ancora, ma la prevalente spiegazione delle stragi del '92 conferma la pista degli intrecci mafia-appalti. A sostenerla davanti alla commissione parlamentare Antimafia è il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca. L'audizione ricostruisce il chiacchiericcio e pure i veleni del palazzo di giustizia del capoluogo siciliano. Ribadisce i sospetti sull'operato di alcuni magistrati, come il procuratore capo di Palermo di quel tempo, Pietro Giammanco. E pure sull'ex magistrato Gioacchino Natoli, indagato per favoreggiamento aggravato insieme all'ex procuratore di Roma, Giuseppe Pignatone. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

