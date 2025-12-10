Il procuratore di Caltanissetta | La pista nera per le stragi del ' 92 vale zero
Il procuratore di Caltanissetta ha dichiarato che la cosiddetta
Il punto d'arrivo sulle indagini non c'è ancora, ma la prevalente spiegazione delle stragi del '92 conferma la pista degli intrecci mafia-appalti. A sostenerla davanti alla commissione parlamentare Antimafia è il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca. L'audizione ricostruisce il chiacchiericcio e pure i veleni del palazzo di giustizia del capoluogo siciliano. Ribadisce i sospetti sull'operato di alcuni magistrati, come il procuratore capo di Palermo di quel tempo, Pietro Giammanco. E pure sull'ex magistrato Gioacchino Natoli, indagato per favoreggiamento aggravato insieme all'ex procuratore di Roma, Giuseppe Pignatone. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Tg2. . In commissione #antimafia audizione del procuratore di #Caltanissetta #SalvatoreDeLuca. "Per le stragi la pista nera non vale nulla", ha detto il magistrato, "dietro la morte di Falcone e Brsellino il sistema mafia e appalti" - facebook.com Vai su Facebook
Il procuratore di Caltanissetta all'Antimafia: l'inchiesta sugli appalti «concausa» della morte di Borsellino. Lui e Falcone erano isolati Vai su X
Il procuratore di Caltanissetta:""La pista nera per le stragi del '92 vale zero" - Il punto d'arrivo sulle indagini non c'è ancora, ma la prevalente spiegazione delle stragi del '92 conferma la pista degli intrecci mafia- Secondo tgcom24.mediaset.it
