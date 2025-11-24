Sassuolo Pisa 2-2 | succede di tutto al Mapei le due squadre si dividono la posta in palio

Sassuolo Pisa, sfida valevole per la 12^giornata della Serie A 202526: appuntamento alle 20:45 allo Mapei Stadium! Segui il LIVE qui Sassuolo Pisa, match valido per la 12ª giornata della Serie A 202526: calcio d’inizio fissato alle 20:45 al Mapei Stadium. Calcionews24 segue LIVE il match: SEGUI IL LIVE DI SASSUOLO PISA FINE PARTITA 95? . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Sassuolo Pisa 2-2: succede di tutto al Mapei, le due squadre si dividono la posta in palio

Serie A, Sassuolo-Pisa 2-2: i neroverdi agguantano il pareggio con Thorstvedt al 95’ Stadio Città del Tricolore Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-serie-a-giornata-12-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-sintesi - facebook.com Vai su Facebook

. @SerieA Sassuolo-Pisa, le formazioni ufficiali Vai su X

Thorstvedt salva il Sassuolo, Pisa beffato nel recupero: al Mapei finisce 2-2 - Gol e spettacolo al Mapei nel posticipo che chiude il 12° turno di Serie A: 2- Riporta tuttomercatoweb.com

Sassuolo-Pisa risultato 2-2: Thorsvedt all'ultimo respiro riaggancia i toscani - Tra Sassuolo e Pisa Meister all'81' e Thorstvedt al 95' decidono un match che era vissuto fin lì su due lampi nel primo tempo: vantaggio toscano con un rigore di Nzola, pareggio al 6' di Matic per il ... Scrive corriere.it

FULL TIME Sassuolo-Pisa 2-2: i neroverdi la riacciuffano nel finale grazie al gol di Thorstvedt - Nella seconda frazione di gioco il Pisa ritorna in vantaggio con una grande azione personale di ... Si legge su canalesassuolo.it