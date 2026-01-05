Quando vedremo davvero le nuove Formula 1 per il 2026 | il calendario delle presentazioni di tutti i team

La stagione 2026 della Formula 1 si avvicina, segnando un importante cambiamento tecnico con vetture e power unit riviste. Le scuderie hanno annunciato le date delle presentazioni ufficiali, i test invernali e i debutti, offrendo un’anteprima delle novità che caratterizzeranno il campionato. Di seguito, il calendario completo per seguire l’evoluzione delle monoposto e prepararsi alle sfide della nuova era.

La Formula 1 entra nella stagione della più profonda rivoluzione tecnica degli ultimi decenni. Tra nuove power unit e vetture completamente ridisegnate, le scuderie iniziano a scoprire le carte: ecco quando e dove verranno presentate le monoposto F1 2026, con date ufficiali, test invernali e debutti attesi.

