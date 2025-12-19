Quando vedremo davvero la nuova Ferrari da Formula 1 del 2026 | c'è un piano graduale per il debutto

La Ferrari svela la sua nuova monoposto di Formula 1 2026 il 23 gennaio a Fiorano, segnando un passo importante nel percorso di innovazione e sviluppo. Tuttavia, la presentazione non rappresenta ancora la versione definitiva, poiché un piano graduale di aggiornamenti e miglioramenti accompagnerà il debutto ufficiale. Restate sintonizzati per scoprire come evolverà questa affascinante sfida tecnologica e sportiva.

La Ferrari presenterà la nuova monoposto di Formula 1 2026 il 23 gennaio a Fiorano, ma quella non sarà ancora la versione definitiva. Il debutto reale avverrà per gradi: prima l'affidabilità, poi le prestazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

