Il 11 gennaio alle 9.30, Puglia ArcheoTrekking invita a scoprire la Piana di San Magno nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Un’escursione pensata per esplorare a piedi uno dei tratti più affascinanti di questa area protetta, offrendo un’esperienza immersiva tra natura e storia del territorio. Un’occasione per conoscere da vicino le caratteristiche paesaggistiche e archeologiche di questa parte della Puglia.

Puglia ArcheoTrekking – Piana di San Magno Domenica 11 gennaio ore 09.30Un'esperienza immersiva nel cuore del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, lungo uno dei tratti più suggestivi del territorio.Attraverseremo la Piana di San Magno, alla scoperta di luoghi carichi di storia e memoria come la.

