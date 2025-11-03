Puglia archeotrekking – la gravina di Laterza
Domenica 09 novembre – ore 10.00Puglia ArcheoTrekking – La Gravina di LaterzaUn viaggio tra natura selvaggia e archeologia, nel cuore del distretto delle gravine! La Gravina di Laterza è un luogo straordinario, dove la forza della natura si fonde con antiche tracce umane: chiese rupestri, grotte. 🔗 Leggi su Baritoday.it
