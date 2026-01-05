Pronostici Serie C 5 gennaio quattro posticipi in programma | la nostra multipla
Il 5 gennaio si giocano quattro incontri di Serie C, tutti posticipati, che chiudono la prima giornata del girone di ritorno. Tra le partite più interessanti, quelle del Girone C, dove tre squadre in alta classifica si sfidano in incontri che potrebbero influenzare significativamente la classifica. Ecco il nostro pronostico multiplo basato sulle analisi delle sfide e delle situazioni attuali delle squadre coinvolte.
Serie C, quattro posticipi chiudono la prima giornata del girone di ritorno. Le sfide più intriganti sono nel Girone C: in campo tre squadre che stazionano nelle zone alte della classifica. Sono quattro le partite che chiudono la ventesima giornata dei campionati di Serie C, la prima del girone di ritorno. Protagonista del lunedì è indubbiamente il Girone C, che si prende la scena con tre match molto interessanti e che coinvolgono tre squadre in lotta per la promozione come Benevento, Cosenza e Casertana. Tra questi spicca la sfida tra i campani ed il Crotone, una classica di questa categoria, con giallorossi e rossoblù legati da un’antica rivalità. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Leggi anche: Pronostici League Two 1 gennaio: la multipla del giorno di Capodanno
Leggi anche: Pronostici Serie B: la multipla dell’8 dicembre
Eccellenza & Promozione Lucana - i Pronostici della 17^ Giornata, GIOCA CON NOI; Pronostici LBA giornata 14 del 3-4 gennaio 2026; Pronostici Serie C 2025 2026: guida, quote news giornata 14; Benevento-Crotone 5 Gennaio: Formazioni, Analisi E Pronostico Serie C.
Pronostici Serie C 5 gennaio, quattro posticipi in programma: la nostra multipla - Serie C, quattro posticipi chiudono la prima giornata del girone di ritorno. ilveggente.it
Pronostico Benevento-Crotone | Serie C – Lunedì 5 Gennaio 2026 - La 20esima giornata del Girone C di Serie C si chiude lunedì 5 Gennaio 2026: pronostico Benevento- sportnotizie24.com
Pronostico Cosenza-Monopoli | Serie C – Lunedì 5 Gennaio 2026 - La 20esima giornata del Girone C di Serie C si chiude lunedì 5 Gennaio 2026: pronostico Cosenza- sportnotizie24.com
Pronostici del 4 gennaio 2026: Serie A e Liga https://www.calciomagazine.net/pronostici-4-gennaio-2026-237479.html_unique_id=69599afab02a5 - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.