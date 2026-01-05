Il 5 gennaio si giocano quattro incontri di Serie C, tutti posticipati, che chiudono la prima giornata del girone di ritorno. Tra le partite più interessanti, quelle del Girone C, dove tre squadre in alta classifica si sfidano in incontri che potrebbero influenzare significativamente la classifica. Ecco il nostro pronostico multiplo basato sulle analisi delle sfide e delle situazioni attuali delle squadre coinvolte.

Serie C, quattro posticipi chiudono la prima giornata del girone di ritorno. Le sfide più intriganti sono nel Girone C: in campo tre squadre che stazionano nelle zone alte della classifica. Sono quattro le partite che chiudono la ventesima giornata dei campionati di Serie C, la prima del girone di ritorno. Protagonista del lunedì è indubbiamente il Girone C, che si prende la scena con tre match molto interessanti e che coinvolgono tre squadre in lotta per la promozione come Benevento, Cosenza e Casertana. Tra questi spicca la sfida tra i campani ed il Crotone, una classica di questa categoria, con giallorossi e rossoblù legati da un’antica rivalità. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Serie C 5 gennaio, quattro posticipi in programma: la nostra multipla

Leggi anche: Pronostici League Two 1 gennaio: la multipla del giorno di Capodanno

Leggi anche: Pronostici Serie B: la multipla dell’8 dicembre

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Eccellenza & Promozione Lucana - i Pronostici della 17^ Giornata, GIOCA CON NOI; Pronostici LBA giornata 14 del 3-4 gennaio 2026; Pronostici Serie C 2025 2026: guida, quote news giornata 14; Benevento-Crotone 5 Gennaio: Formazioni, Analisi E Pronostico Serie C.

Pronostici Serie C 5 gennaio, quattro posticipi in programma: la nostra multipla - Serie C, quattro posticipi chiudono la prima giornata del girone di ritorno. ilveggente.it