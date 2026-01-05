Promozione Riparte la caccia al Medolla Evangelisti | Mondiale Kings League

Riparte la stagione di Promozione con la sfida Medolla, in vista del mondiale Kings League. Dopo il lutto che ha coinvolto il Montombraro e la scomparsa di Enrico Bigi, la gara di Castelnuovo è stata rinviata al 14 alle 20,30. La ripresa del campionato è prevista domani alle 14,30, segnando l’inizio della seconda parte della stagione e il ritorno alle competizioni ufficiali.

