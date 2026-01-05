Promozione Riparte la caccia al Medolla Evangelisti | Mondiale Kings League
Riparte la stagione di Promozione con la sfida Medolla, in vista del mondiale Kings League. Dopo il lutto che ha coinvolto il Montombraro e la scomparsa di Enrico Bigi, la gara di Castelnuovo è stata rinviata al 14 alle 20,30. La ripresa del campionato è prevista domani alle 14,30, segnando l’inizio della seconda parte della stagione e il ritorno alle competizioni ufficiali.
La tragedia che ha colpito il Montombraro, con la morte del capitano Enrico Bigi (rinviata al 14 alle 20,30 la sfida di Castelnuovo), ha lasciato un profondo senso di dolore sulla ripresa della Promozione, che scatta domani alle 14,30 con la prima di ritorno. L’unico derby è quello del ’Bergamini’ di San Felice, dove la capolista Medolla San Felice (8 successi su 8 in casa) riceve La Pieve invischiata in zona playout: Semeraro non ha Zanoli (febbre), Vanga e Abusoglu sono in dubbio, nei granata ko Cataldo e Shanableh. Fra le inseguitrici la Sanmichelese seconda (2 ko nelle ultime 4) se la vede con una Riese lanciata, da affrontare senza Costa, Baisi e Geti, rientra Minutolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Promozione. Riparte la caccia al Medolla. Evangelisti: Mondiale Kings League.
