Da Sambuceto al Mondiale di Kings League in Brasile | Giammarco Massa veste la maglia della Nazionale italiana

Da Sambuceto all’Italia, Giammarco Massa rappresenta l’Abruzzo nel Mondiale di Kings League in Brasile. Nato nel 1999 e cresciuto a San Giovanni Teatino, Massa è stato convocato dalla Nazionale Italiana per la Kings World Cup Nations 2026, che si svolgerà dal 3 al 17 gennaio 2026. Un’occasione importante che testimonia il valore del suo percorso sportivo e la crescita del calcio italiano nel contesto internazionale.

C'è anche un po' di Abruzzo al Mondiale di Kings League in Brasile. Giammarco Massa, classe 1999, nato e cresciuto a Sambuceto, frazione di San Giovanni Teatino, è stato selezionato dalla Nazionale Italiana per la Kings World Cup Nations 2026, in programma dal 3 al 17 gennaio 2026 in Brasile. Massa è stato protagonista con gli AlpaK FC alla Kings Cup di Milano (8 gol in 5 partite), ed esordirà sabato 3 gennaio contro la Francia; attualmente è tesserato con il Mosciano Calcio, che milita ne ...

Kings World Cup Nations 2026: l’Italia si presenta e punta al Mondiale in Brasile - L’Italia e pronta a scendere in campo alla Kings World Cup Nations 2026, il Mondiale per Nazionali della Kings League in programma dal 3 al 17 ... sportmediaset.mediaset.it

