Prezzo della benzina calo storico | nuovo minimo dal 2021

Il prezzo della benzina self lungo la rete stradale italiana ha raggiunto oggi il livello più basso dal 2021, attestandosi a 1,65 euro al litro. Questa diminuzione, confermata dagli ultimi dati dell’Osservatorio sui prezzi dei carburanti, rappresenta un punto di riferimento importante per automobilisti e consumatori. Analizzare le cause e le conseguenze di questa fase di calo può aiutare a comprendere meglio il quadro energetico attuale.

Il prezzo della benzina self lungo la rete stradale nazionale ha toccato oggi un nuovo minimo dal 2021, attestandosi a 1,65 euro al litro: lo confermano gli ultimi dati dell?Osservatorio sui. Da gennaio salgono accise sul gasolio. In calo la benzina, minimo dal 2021; Dal 1° gennaio cambia il prezzo dei carburanti: gasolio più caro, benzina ai minimi storici

Oggi il prezzo medio del gasolio è 1,680 euro al litro, mentre la benzina è ferma a 1,650 euro al litro, con un divario di 3 centesimi a litro. - facebook.com facebook

