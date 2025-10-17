Google Pixel 9a si distingue a questo prezzo | sconto di 170€ e nuovo minimo storico

Tuttoandroid.net | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Google Pixel 9a al minimo storico: 379€ invece di 549€ su Amazon. Tensor G4, fotocamera AI avanzata, display 120Hz e 7 anni di aggiornamenti. Sconto del 31% imperdibile. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

google pixel 9a si distingue a questo prezzo sconto di 1708364 e nuovo minimo storico

© Tuttoandroid.net - Google Pixel 9a si distingue a questo prezzo: sconto di 170€ e nuovo minimo storico

Contenuti che potrebbero interessarti

google pixel 9a distingueIl vero Android come l'ha pensato Google: Pixel 9a ora al minimo storico a 379€ - Con fotocamera potenziata dall'AI, batteria di lunga durata e sicurezza di livello Pixel, è il telefono ideale per chi vu ... Lo riporta hwupgrade.it

google pixel 9a distinguePrezzo record per Google Pixel 9a: da 549€ a 379€, ma solo per poco - Acquista il Google Pixel 9a al suo minimo storico: uno dei migliori Android del momento scende da 549€ a 379€ per un risparmio di 170€. Come scrive telefonino.net

Il Google Pixel 9A è imperdibile a questo prezzo: lo sconto attivo ancora per poco - Uno smartphone Google per avere Android nella sua forma primigenia? player.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Google Pixel 9a Distingue