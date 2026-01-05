Il rapporto dell'intelligence svela che Ali Khamenei, guida suprema dell’Iran, avrebbe pianificato una fuga a Mosca nel caso in cui il regime dovesse crollare. Questa rivelazione offre uno sguardo sulle possibili mosse dell’attuale leadership iraniana in scenari di instabilità politica. Analizzare tali piani aiuta a comprendere le strategie di un regime sotto pressione e le implicazioni geopolitiche del Medio Oriente.

La Guida Suprema dell'Iran, Ali Khamenei, sta pianificando di fuggire a Mosca nel caso in cui il regime iraniano cadesse. La notizia è stata riportata la scorsa notte dal quotidiano britannico Times, ripreso oggi dai media israeliani, secondo un rapporto di intelligence ottenuto dal quotidiano. Secondo il rapporto, l'86enne Khamenei sta pianificando di fuggire da Teheran insieme a circa 20 membri della sua famiglia e stretti collaboratori nel caso in cui le manifestazioni in Iran potessero portare al crollo del regime degli ayatollah. Secondo il quotidiano britannico ripreso da YNet Khamenei teme uno scenario in cui le forze di sicurezza iraniane non saranno in grado di reprimere le manifestazioni, o addirittura diserteranno dai loro incarichi e si uniranno alla protesta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Prepara la fuga a Mosca": le rivelazioni del rapporto dell'intelligence sul piano di Khamenei

Leggi anche: Le rivelazioni di Sonia Bruganelli sulla sua vita e sul rapporto con Bonolis

Leggi anche: “Christian Brueckner vive in una tenda nel bosco con due aiutanti, protetto da un pitbull. Pianifica la fuga all’estero”: le rivelazioni sul sospettato del caso Maddie McCann

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

«18 GIORNI PER VOLARE! ALLEGRI PREPARA IL PIANO PER LA FUGA SCUDETTO: 5 GARE PER METTERE IL DIAVOLO IN ORBITA!» #Milan #Allegri #Scudetto #SerieA #Gazzetta #SanSiro - facebook.com facebook