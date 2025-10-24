Le rivelazioni di Sonia Bruganelli sulla sua vita e sul rapporto con Bonolis

Sonia Bruganelli si racconta in un libro che esplora le sue esperienze più profonde e significative. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Le rivelazioni di Sonia Bruganelli sulla sua vita e sul rapporto con Bonolis

Approfondisci con queste news

L'ultima decisione di Sonia Barrile di Temptation Island, rivelazioni a Verissimo - facebook.com Vai su Facebook

Sonia (@soniettasun) / Posts Vai su X

Sonia Bruganelli rivelazione choc: “Ho abortito il primo figlio con Bonolis”/ “Lui non era pronto e…” - Sonia Bruganelli rivela per la prima volta di aver abortito il suo primo figlio con Paolo Bonolis: come questa scelta ha influenzato il loro matrimonio ... Si legge su ilsussidiario.net

Sonia Bruganelli: «Mia figlia Silvia e la sua disabilità: non lo auguro a nessuno, ma ora è una gioia» - L’ex moglie di Bonolis in una intervista del 2015 al Tempo delle donne a Milano - video.corriere.it scrive

Hai fretta? blue News riassume per te - Nel suo libro autobiografico «Solo quello che rimane», Sonia Bruganelli condivide momenti cruciali della sua vita, tra cui l'aborto a 24 anni e le sfide personali che ne sono seguite. Riporta bluewin.ch