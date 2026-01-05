Prendinota 2026 una nuova stagione di emozioni e informazione
Prendinota 2026 è la nuova stagione culturale che si svolge al Teatro Quoelet di Redona, dal 24 gennaio. Per sei appuntamenti, il calendario propone spettacoli teatrali, concerti e incontri dedicati a temi di storia, arte e attualità. Un’occasione per approfondire e condividere momenti di cultura in un luogo dedicato alla crescita e alla riflessione.
LA RASSEGNA. Dal 24 gennaio al Teatro Quoelet di Redona prende le mosse un percorso scandito in sei appuntamenti: spettacoli teatrali, musica e incontri su storia, arte e attualità. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
