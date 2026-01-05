Ponte Epifania | boom di partenze in Sicilia l’Isola tra le mete più amate per brevi soggiorni

Durante le festività dell’Epifania, la Sicilia si distingue come una delle destinazioni preferite per brevi soggiorni in Italia. L’isola, con il suo patrimonio culturale e paesaggistico, attrae un numero crescente di viaggiatori in cerca di relax e scoperta. Questo trend riflette l’interesse continuo verso le mete di charme, ideali per trascorrere un fine settimana o qualche giorno di pausa all’inizio dell’anno.

La Sicilia si conferma tra le mete più apprezzate dagli italiani durante le vacanze dell’Epifania, un periodo in cui migliaia di persone scelgono di concedersi una breve pausa all’inizio dell’anno. Secondo le stime diffuse da Confcommercio e Confturismo, circa 5,3 milioni di italiani si. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Ponte Epifania: boom di partenze in Sicilia, l’Isola tra le mete più amate per brevi soggiorni Leggi anche: Vacanze dell’Epifania: boom di partenze in Sicilia, l’Isola tra le mete più amate per brevi soggiorni Leggi anche: Turismo enogastronomico 2025: Toscana tra le mete più amate Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Vacanze dell’Epifania: boom di partenze in Sicilia, l’Isola tra le mete più amate per brevi soggiorni; Ponte Epifania, 6,5 milioni di italiani in fuga dalle città: 400 milioni sul tavolo del turismo; Vacanze dell’Epifania | boom di partenze in Sicilia l’Isola tra le mete più amate per brevi soggiorni. Ponte dell’Immacolata: boom di partenze, ma il caro-voli frena Puglia e Basilicata - Oltre otto milioni di italiani in viaggio, ma nel Sud i rincari di aerei e treni rendono più difficile il rientro per vacanze e week- lagazzettadelmezzogiorno.it Ponte Epifania, 6,5 milioni di italiani in fuga dalle città: 400 milioni sul tavolo del turismo - Oltre 6,5 milioni di italiani in vacanza per l'Epifania 2026, con 400 milioni di euro di giro d'affari. ilmetropolitano.it

Epifania 2025, circa 3,5 milioni di italiani in viaggio per il ponte - Secondo le stime di Federalberghi e Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (Cna) il calendario favorevole spinge le prenotazioni nelle principali località turistiche ... tg24.sky.it

Radio1 Rai. . #Meteo Ponte dell'Epifania sotto la pioggia in quasi tutta Italia. Allerta arancione in parte del Molise, gialla per altre 7 regioni del Centro-Sud. Prevista un po’ di neve sull'Appennino Centrale. A Roma allagamenti e alberi caduti. Al Colosseo crollat - facebook.com facebook

Ponte dell’Epifania con freddo, vento, #neve » #meteo su x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.