Durante le vacanze dell’Epifania, la Sicilia si conferma una delle destinazioni preferite dagli italiani per soggiorni brevi. L’isola attrae un numero crescente di visitatori, che scelgono di trascorrere alcuni giorni tra cultura, natura e tradizioni locali. Questa tendenza evidenzia l’interesse verso mete che offrono un equilibrio tra relax e scoperta, rendendo la Sicilia una scelta ideale per un inizio d’anno all’insegna della tranquillità.

La Sicilia si conferma tra le mete più apprezzate dagli italiani durante le vacanze dell’Epifania, un periodo in cui migliaia di persone scelgono di concedersi una breve pausa all’inizio dell’anno. Secondo le stime diffuse da Confcommercio e Confturismo, circa 5,3 milioni di italiani si. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Vacanze dell’Epifania: boom di partenze in Sicilia, l’Isola tra le mete più amate per brevi soggiorni

Leggi anche: Turismo enogastronomico 2025: Toscana tra le mete più amate

Leggi anche: Città della Pieve. È tra le mete più amate dai visitatori stranieri

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Ponte dell’Immacolata: boom di partenze, ma il caro-voli frena Puglia e Basilicata - Oltre otto milioni di italiani in viaggio, ma nel Sud i rincari di aerei e treni rendono più difficile il rientro per vacanze e week- lagazzettadelmezzogiorno.it

Estate 2025, boom di partenze con 34 milioni in viaggio - Sono sempre molto grandi i numeri di chi va in vacanza d'estate: 34 milioni quest'anno, circa il 57% della popolazione, meno dell'anno scorso e molti di più rispetto al 2023. ansa.it

Vacanze, aumentano gli italiani in partenza e la spesa prevista quest’estate. I dati - Comunque, tra vacanze lunghe, brevi e short break, ciascuno partirà 2 volte nel corso del quadrimestre, e agosto si conferma in testa alle preferenze per viaggi di 7 giorni o più - tg24.sky.it

Siamo quasi arrivati alla fine delle vacanze. Fin da piccola ho imparato che per “ultima arriva l’Epifania che tutte le feste porta via”. Certo che è un bel periodo per i bambini: prima i vari santi (Santa Lucia o San Nicolò, dipende dai luoghi), poi Babbo Natale, infi - facebook.com facebook

Epifania, 6,5 milioni di italiani in vacanza. Spenderanno 400 milioni Il ponte dell'Epifania muove il turismo con un giro d'affari per lo più interno x.com