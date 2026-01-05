Pisa | tentata violenza sessuale su una 14enne indagato un 30enne

A Pisa, un 30enne straniero è stato sottoposto a misura cautelare in carcere nell'ambito di un'indagine per tentata violenza sessuale su una ragazza di 14 anni. La Polizia di Stato ha eseguito l'ordinanza, proseguendo le attività investigative per chiarire i fatti. L'indagine è in corso per accertare le responsabilità e garantire la tutela della minorenne coinvolta.

La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di misura cautelare personale nei confronti di un cittadino straniero indagato per violenza sessuale su una minorenne

