Pisa | tentata violenza sessuale su una 14enne indagato un 30enne

Da firenzepost.it 5 gen 2026

A Pisa, un 30enne straniero è stato sottoposto a misura cautelare in carcere nell'ambito di un'indagine per tentata violenza sessuale su una ragazza di 14 anni. La Polizia di Stato ha eseguito l'ordinanza, proseguendo le attività investigative per chiarire i fatti. L'indagine è in corso per accertare le responsabilità e garantire la tutela della minorenne coinvolta.

La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di misura cautelare personale nei confronti di un cittadino straniero indagato per violenza sessuale su una minorenne L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

