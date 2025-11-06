Attenzioni proibite su una 14enne | Processate quel prete per violenza sessuale

Sant’Angelo in Vado (Pesaro), 6 novembre 2025 – Le aveva regalato e le spalmava la crema sui piedi tutti i giorni, le metteva le mani sui glutei e sulle cosce con la disinvoltura di chi pensa di poter fare tutto. Gesti che, per la Procura di Urbino, non hanno nulla di affettuoso ma raccontano una violenza sottile, psicologica e morale, consumata in una casa che avrebbe dovuto essere un rifugio. Oggi, per don Roberto Pellizzari, 64 anni, sacerdote originario di Sant’Angelo in Vado ora residente in Svizzera, l’accusa è di violenza sessuale aggravata. La procura ha creduto al racconto della ragazzina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

