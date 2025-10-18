Pagelle Roma Inter | Bonny trascina Akanji è un muro! Lautaro a mezzo servizio

di Giuseppe Colicchia Pagelle Roma Inter: i nostri voti ai protagonisti in campo all’Olimpico, sfida valevole per la 7^ giornata del campionato di Serie A 202526. Finisce qui Roma Inter, risultato finale di 0 a 1 nel match valevole per il 7° turno di Serie A: queste le nostre pagelle ai nerazzurri protagonisti in campo all’Olimpico di Roma. Tre punti d’oro, pesantissimi, conquistati con cinismo e solidità. L’Inter di Cristian Chivu espugna l’Olimpico battendo la Roma per 1-0 e aggancia proprio i giallorossi (e il Napoli) in vetta alla classifica. Una vittoria firmata dal giovane attaccante francese Ange-Yoan Bonny, decisivo con il gol lampo al 6? e migliore in campo per distacco. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pagelle Roma Inter: Bonny trascina, Akanji è un muro! Lautaro a mezzo servizio

