Maxi-incendio divampa nel comune italiano | sul posto soccorsi e vigili del fuoco Cosa è successo

Incendio di vaste proporzioni colpisce una zona industriale: intervento immediato dei soccorsi. Nel tardo pomeriggio di ieri, un incendio di notevoli dimensioni ha causato momenti di forte apprensione presso un polo industriale alle porte di Firenze. Una densa nube di fumo nero ha rapidamente oscurato il cielo circostante, mentre l’acre odore delle sostanze bruciate si è diffuso per diversi chilometri, destando preoccupazione tra i residenti e richiamando l’attenzione delle autorità locali e delle squadre di emergenza, che sono intervenute prontamente per gestire la situazione. Le fiamme, sviluppatesi all’interno di un impianto specializzato nella lavorazione di componenti plastici ed elettronici, si sono propagate con grande rapidità, complici i materiali altamente infiammabili presenti nei capannoni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it