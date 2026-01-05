Palermo parla il ds Osti | Esperienza splendida città dove si respira calcio Pohjanpalo Miccoli Muriel | vi racconto i miei colpi migliori

Il direttore sportivo Carlo Osti riflette sulla sua esperienza a Palermo, sottolineando l’atmosfera autentica della città e i momenti più significativi della sua carriera. Tra i ricordi, spiccano le prestazioni di Pohjanpalo, Miccoli e Muriel. Un percorso fatto di passione e professionalità, che testimonia il legame tra il club e il territorio. Osti condivide i suoi ricordi più importanti, offrendo uno sguardo diretto sulla sua esperienza nel calcio palermitano.

Palermo, parla il direttore sportivo Carlo Osti: «Pohjanpalo, Miccoli, Muriel: vi racconto i miei colpi migliori». Le sue parole Carlo Osti, ex difensore con due scudetti in bacheca con la Juventus, da dirigente ha attraversato l’Italia da nord a sud, costruendo squadre e scoprendo talenti (Miccoli su tutti). Oggi è il direttore sportivo del Palermo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Palermo, parla il ds Osti: «Esperienza splendida, città dove si respira calcio. Pohjanpalo, Miccoli, Muriel: vi racconto i miei colpi migliori» Leggi anche: Virtus Entella-Palermo 1-1, le pagelle: Vasic e Pohjanpalo i migliori, dietro si salva solo Bani Leggi anche: Boris Becker: «Vi racconto i miei otto mesi di carcere» La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Palermo-Padova, parla il ds Osti: «Siamo soddisfatti. La squadra si sta esprimendo a ottimi livelli&raq; Il mercato del Palermo, non solo Tramoni: ecco tutte le novità; Brunori, è stato un addio al veleno «Giocare a Palermo non è facile»; Palermo, Tramoni resta il sogno di Inzaghi, ma ci sono anche altri nomi: ecco quali. Palermo, Osti: "Brunori è stato corretto con noi. Arriverà un attaccante di alto livello" - Carlo Osti, direttore sportivo del Palermo, è stato intervistato dal Corriere dello Sport Il dirigente rosanero rivendica con decisione le scelte. tuttomercatoweb.com

Il mercato del Palermo, non solo Tramoni: ecco tutte le novità - Il ds Osti al lavoro per sostituire Brunori che andrà alla Sampdoria. lasicilia.it

Palermo, confermato il DS Carlo Osti: il comunicato - Il Palermo ha ufficializzato nella giornata di oggi la prosecuzione del rapporto professionale con Carlo Osti, che ... gianlucadimarzio.com

“Tramoni è un calciatore importante per il Pisa, a Palermo si parla troppo di calcio…”, così si è espresso il presidente dei nerazzurri - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.