Boris Becker | Vi racconto i miei otto mesi di carcere
L’uomo oltre il tennista. Boris Becker non è solo il giovane prodigio che a diciassette anni vinse Wimbledon. In «Inside», il campione tedesco racconta una vita fatta di vittorie straordinarie, ma anche di cadute dolorose. Il libro non è dunque solo un’autobiografia sportiva, ma un racconto umano, che mostra il lato fragile e autentico di un mito del tennis. Becker ripercorre la sua ascesa fulminea, le pressioni dei riflettori e la necessità di proteggere se stesso, svelando come dietro il talento ci sia sempre una persona che affronta le sue paure con responsabilità. La carriera sportiva di Boris Becker. 🔗 Leggi su Panorama.it
Nel 2025 ho letto alcuni libri usciti nel 2025. Tra questi ho apprezzato: Orbital di Samantha Harvey, Voland Libro bianco di Han Kang, Adelphi Inside di Boris Becker, Mondadori Il giardiniere e la morte di Georgi Gospodinov, Voland Stato di sogno di Eric Puch x.com
“La vittoria più difficile è quella su te stesso.” — Boris Becker - facebook.com facebook
