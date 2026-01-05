Padovano consiglia la Juve | Attacco? David è bravo ma ha paura Il club dovrebbe prendere lui a gennaio
Il commento di Padovano sulla situazione dell’attacco della Juventus suggerisce che, sebbene David sia un giocatore competente, potrebbe mancare di fiducia. Consiglia quindi al club di considerare un acquisto a gennaio, per rafforzare la rosa e migliorare le prestazioni offensive. Una valutazione che riflette l’attenzione alle necessità della squadra e la volontà di mantenere elevati standard di competitività.
. Parla l’ex bianconero. Michele Padovano, ex attaccante della Juventus e profondo conoscitore dell’ambiente bianconero, analizza sulle colonne di Tuttosport il momento difficile del reparto offensivo della squadra di Spalletti. COS’HA PENSATO DOPO L’ERRORE DI DAVID – « Che mi spiaceva. Secondo me, Jonathan è anche forte. Lo dicono i numeri, i 100 gol in 5 anni. Ma sembra che alla Juve non riesca a dimostrare le sue doti. E il rigore di ieri n’è la dimostrazione: si può certamente sbagliare, però calciarlo così dimostra paura ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
