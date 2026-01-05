Padovano consiglia la Juve | Attacco? David è bravo ma ha paura Il club dovrebbe prendere lui a gennaio

Il commento di Padovano sulla situazione dell’attacco della Juventus suggerisce che, sebbene David sia un giocatore competente, potrebbe mancare di fiducia. Consiglia quindi al club di considerare un acquisto a gennaio, per rafforzare la rosa e migliorare le prestazioni offensive. Una valutazione che riflette l’attenzione alle necessità della squadra e la volontà di mantenere elevati standard di competitività.

Padovano: "Juventus, Yildiz-David-Vlahovic si può. Lippi lo faceva con me, Vialli e Alex" - Michele Padovano, ex calciatore della Juventus, fa la radiografia al momento della formazione di Luciano Spalletti. tuttomercatoweb.com

Juve, Padovano duro: 'Questa non è una grande squadra, ne è costruita per vincere' - Nelle scorse ore l'ex calciatore Michele Padovano parlando a Juventibus dell'attaccante bianconero Kenan Yildiz, ha sottolineato quanto il talento turco sia poco supportato da una formazione costruita ... it.blastingnews.com

