Padovano consiglia la Juve | Questo bianconero è il principale padrone dell’attacco A Comolli va data fiducia incondizionata Su Koopmeiners e Zhegrova…
Padovano consiglia la Juve: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore bianconero su molti temi d’attualità. L’ex calciatore della Juve Michele Padovano ha rilasciato un’intervista a Tuttosport per analizzare il momento dei bianconeri. ATTACCO – «David e Openda si stanno semplicemente rendendo conto che la Juve è un mondo a parte. Lilla e Lipsia, con tutto il rispetto, sono un’altra cosa. Bisogna dare tempo ai nuovi di ambientarsi, anche se ritengo che sia in generale la squadra ad essere in una fase di assestamento. La crisi dell’attacco è una conseguenza dei piccoli intoppi anche degli altri reparti». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
