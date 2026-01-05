Padova cade in un autocompattatore | morto 64enne

Un incidente sul lavoro si è verificato a Borgoricco, in provincia di Padova, provocando la morte di un uomo di 64 anni. L’uomo è caduto all’interno di un autocompattatore di carta, riportando ferite gravissime. Le autorità sono intervenute per le indagini e per chiarire le cause dell’accaduto.

Incidente mortale sul lavoro a Borgoricco, in provincia di Padova. Un uomo di 64 anni è caduto all’interno di un autocompattatore di carta ed è deceduto a causa delle gravi lesioni riportate. L’incidente è avvenuto intorno alle 13.20 in via dell’Industria. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, il personale del Suem, i tecnici dello Spisal e i Carabinieri. I Carabinieri e il personale dello Spisal hanno avviato gli accertamenti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Padova, cade in un autocompattatore: morto 64enne Leggi anche: Cade da un albero mentre taglia i rami: morto un 64enne Leggi anche: Parma, cade durante lavori di potatura: morto un 64enne Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Padova, cade in un autocompattatore: morto 64enne - Un uomo di 64 anni è caduto all'interno di un autocompattatore di carta ed è deceduto a ... lapresse.it

Cade nell'autocompattatore, muore uomo di 66 anni - Un uomo di 66 anni è morto oggi dopo essere caduto nell'autocompattatore che guidava e manovrava. adnkronos.com

Trasportatore precipita nell'autocompattatore della Rizzato Calzature e muore sul colpo - Un trasportatore classe 1960 è morto oggi, 5 gennaio 2026, nell'azienda Rizzato Calzature di via dell'Industria 21\B a Borgoricco. msn.com

Peda cade in area di rigore sugli sviluppi di un corner… c’era il rigore per il Palermo #palermo #padova #peda #rigore #serieb - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.