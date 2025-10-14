Cade da un albero mentre taglia i rami | morto un 64enne

Incidente sul lavoro a Mozzardino di Solignano dove, intorno alle 9.30, un uomo di 64 anni è precipitato da circa 4 metri mentre tagliava un albero. L'uomo, residente a Fornovo di Taro, è morto sul colpo. Sul posto carabinieri, ambulanza coi volontari della croce verde di Solignano. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

