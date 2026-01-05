Samira Lui ha chiarito di non essere coinvolta nel Festival di Sanremo 2026. Dopo alcune settimane di speculazioni sulla sua possibile partecipazione come co-conduttrice, la valletta di Gerry Scotti ha ufficialmente smentito la sua presenza all’evento, confermando di non essere parte del cast di quest’anno.

Samira Lui non sarà al Festival di Sanremo 2026. Dopo settimane di rumors su una sua partecipazione al Festival come co-conduttrice per una sera, la valletta di Gerry Scotti ha smentito in diretta il suo sbarco in Riviera. Nel corso della puntata de “La Ruota della Fortuna” il momento del triplete aveva come titolo “Ti saluto”. “Dove vai?”, ha chiesto il padrone di casa alla sua partner televisiva: “Me ne vado”, la risposta della ragazza friulana. “Sì, ho letto che vai a Sanremo con Carlo Conti, è vero?”, ha approfittato dell’assist Scotti. “No, ho male ai piedi, per quello me ne vado”, la replica ironica della valletta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “No, ho male ai piedi, per quello me ne vado”: Samira Lui smentisce la sua presenza a Sanremo 2026

