Samira Lui smentisce la sua partecipazione a Sanremo 2026
Samira Lui ha confermato di non partecipare a Sanremo 2026. Dopo settimane di speculazioni, la valletta di Gerry Scotti ha chiarito ieri sera a La Ruota della Fortuna di non essere coinvolta nel prossimo Festival della canzone italiana. La sua posizione è stata ufficialmente smentita, mettendo fine ai rumors che la vedevano tra i possibili volti della manifestazione.
Niente Festival di Sanremo 2026 per Samira Lui. Non che i rumors avessero fondamento, ma dopo settimane di chiacchiericci privi di fondamento, la valletta di Gerry Scotti ha smentito ieri sera a La Ruota della Fortuna, la sua ipotetica partenza per la Riviera per affiancare Carlo Conti. Una comunicazione, fatta ai telespettatori con la “complicità” del padrone di casa, nella quale non è mancata la sua consueta ironia. La simpatica smentita è arrivata nel momento del triplete, che aveva come titolo “ Ti saluto “. Eccoci qua: “Ti saluto” ha preso la parola Samira per lanciare la manche, generando l’immediata risposta di Scotti: Ciao. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Leggi anche: Sanremo 2026, Ruggeri smentisce la sua partecipazione: “Devo preparare il nuovo programma tv”
Leggi anche: Stefano De Martino torna single, Samira Lui verso Sanremo 2026 e Lady Gaga canta per Il Diavolo veste Prada 2 ma nessuno può ascoltare la sua nuova canzone
Samira Lui, esame superato: il suo show è un successo (e Sanremo è nell’aria).
“Vai a Sanremo?”: Gerry Scotti provoca Samira in diretta, la risposta spiazza tutti - Durante l'ultima puntata de La ruota della fortuna, il conduttore ha chiesto a Samira se sarà al Festival di Sanremo, condotto da Carlo Conti. msn.com
Samira Lui co-conduttrice del Festival di Sanremo 2026: Tutto quello che c'è da sapere! - Conduttrice di Sanremo 2026, ma Dubbi da Pier Silvio Berlusconi Samira Lui potrebbe essere la co- notizie.it
La ruota della fortuna, incidente per Samira Lui dietro le quinte: il racconto di Gerry Scotti - È stato il conduttore a voler spiegare a tutti cosa è accaduto alla sua collega poco prima dell'inizio della puntata ... msn.com
Con un paio di battute con Gerry, Samira smentisce categoricamente la sua presenza a #Sanremo2026! E io aggiungerei che la Rai non si merita un briciolo di Samira. Punto. #LaRuotaDellaFortuna x.com
Sanremo 2026: Samira Lui smentisce i contatti con Carlo Conti. La conduttrice si racconta tra La Ruota della Fortuna e nuovi progetti #Sanremo2026 #SamiraLui #CarloConti - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.