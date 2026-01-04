samira lui smentisce la sua partecipazione a sanremo 2026

Samira Lui ha confermato di non partecipare a Sanremo 2026. Dopo settimane di speculazioni, la valletta di Gerry Scotti ha chiarito ieri sera a La Ruota della Fortuna di non essere coinvolta nel prossimo Festival della canzone italiana. La sua posizione è stata ufficialmente smentita, mettendo fine ai rumors che la vedevano tra i possibili volti della manifestazione.

Niente Festival di Sanremo 2026 per Samira Lui. Non che i rumors avessero fondamento, ma dopo settimane di chiacchiericci privi di fondamento, la valletta di Gerry Scotti ha smentito ieri sera a La Ruota della Fortuna, la sua ipotetica partenza per la Riviera per affiancare Carlo Conti. Una comunicazione, fatta ai telespettatori con la "complicità" del padrone di casa, nella quale non è mancata la sua consueta ironia. La simpatica smentita è arrivata nel momento del triplete, che aveva come titolo " Ti saluto ". Eccoci qua: "Ti saluto" ha preso la parola Samira per lanciare la manche, generando l'immediata risposta di Scotti: Ciao.

