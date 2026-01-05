Napoli solido e continuo | Conte esalta la prova all’Olimpico

L'allenatore Antonio Conte ha elogiato la prestazione del Napoli durante la trasferta all’Olimpico, sottolineando la continuità e la solidità della squadra. La formazione partenopea dimostra una crescita costante, confermando le proprie qualità sul campo e rafforzando la posizione in classifica. Un risultato che evidenzia la maturità acquisita e il percorso di miglioramento della squadra sotto la guida tecnica attuale.

Il Napoli continua a dare segnali sempre più chiari di solidità e maturità. La vittoria all’Olimpico . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Napoli solido e continuo: Conte esalta la prova all’Olimpico Leggi anche: Lazio-Napoli, Conte esalta la prova: “Partita di livello altissimo” Leggi anche: Roma-Napoli, Conte in emergenza: Lukaku prova il miracolo per tornare all’Olimpico Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Pagelle - Conte vara il Napoli 02, da prefisso telefonico milanese. E passeggia su quel che resta del sarrismo circense Robotka è il fulcro della squadra. Juan Jesus trasformato dalla cura Conte. Sarri nel post-partita ci sorprende, abbandona il piagnonismo. D. Napoli solido e continuo: Conte esalta la prova all’Olimpico - Napoli solido e continuo: Conte esalta la prova all’Olimpico Il Napoli continua a dare segnali sempre più chiari di solidità e maturità. forzazzurri.net

Il Napoli di Conte convince tutti: squadra tosta e flessibile - Il Napoli di Conte convince tutti: squadra tosta e flessibile Il Napoli ha imboccato una fase di maturità che va oltre il semplice momento positivo. forzazzurri.net

Conte approva i rinnovi di Juan Jesus e Spinazzola. E al Napoli rimane solo Contini in scadenza - Il Napoli è ormai da anni una solida realtà di vertice della Serie A, i trofei conquistati di recente - tuttomercatoweb.com

Il 2-0 contro la Lazio certifica un Napoli solido, maturo e sempre più consapevole. Una vittoria netta, senza sbavature, che conferma il momento positivo e il perfetto equilibrio tattico trovato da Conte. Punti pesanti per la classifica e soprattutto per il morale, con x.com

Un'altra prestazione autorevole su un campo ostico, contro una squadra con cui non c'erano state vittoria nella scorsa annata, in una gara che nascondeva tante insidie. Questo Napoli è sempre più solido ma anche più bello da vedere: ha ritrovato la sua difes - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.