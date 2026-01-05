Napoli solido e continuo | Conte esalta la prova all’Olimpico

L'allenatore Antonio Conte ha elogiato la prestazione del Napoli durante la trasferta all’Olimpico, sottolineando la continuità e la solidità della squadra. La formazione partenopea dimostra una crescita costante, confermando le proprie qualità sul campo e rafforzando la posizione in classifica. Un risultato che evidenzia la maturità acquisita e il percorso di miglioramento della squadra sotto la guida tecnica attuale.

Il Napoli continua a dare segnali sempre più chiari di solidità e maturità. La vittoria all’Olimpico . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

